Глава ВР Крыма: пока с людьми, захватившими землю, ведутся переговоры

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО призывает конфликтующие стороны решать вопросы относительно земли в Симферополе за столом переговоров.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Симферополе, где на улице Балаклавской из-за земельного участка произошли столкновения между крымскими татарами - участниками «полян протеста» - и представителями фирмы «Олви-Крым».

«Надо эти вопросы решать не здесь, с помощью спецназа, а садиться и решать за круглым столом всем заинтересованным сторонам. Здесь есть проблемы как незаконного захвата земельного участка, так и есть проблемы с компанией («Олви-Крым» - УНИАН). Сегодня в прокуратуре идет разбирательство по факту законности передачи в аренду земельного участка (данной фирме – УНИАН). До урегулирования в судебном порядке этих фактов, принимать какие-то решения будет неправильно», - подчеркнул председатель ВР Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ГРИЦЕНКО, пока с людьми, которые захватили землю в Крыму, ведутся переговоры: самозахватчиков просят добровольно освободить земельные участки – это в первую очередь касается тех участков, где есть решения судов об их освобождении и есть акты на землю. «Мы пока ведем переговоры с теми людьми, которые заняли земельные участки, чтобы они освободили земельные участки», - сказал крымский спикер.

Он заверил, что решения судов об освобождении захваченных земель будут исполняться.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Симферополе произошли локальные столкновения между представителями строительной фирмы «Олви-Крым» и крымскими татарами. По данным очевидцев, пострадали несколько человек (в частности, в первой половине дня были травмированы пожилой мужчина и девушка, а во второй половине дня - женщина). Это уже не первый конфликт на самозахвате на улице Балаклавской. 18 января 2007 года там произошли столкновения между представителями строительной фирмы «Олви-Крым» и крымскими татарами.

Участок площадью 2,6 га по улице Балаклавской с марта 2006 года захвачен инициативной группой крымских татар.

Напомним, по данным Рескомзема АРК, всего в Крыму захвачено около 15 тысяч га земли.