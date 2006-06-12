Крымская милиция не видит политического мотива в убийстве депутата БЮТ

Главное управление МВД Украины в Автономной Республике Крым считает, что убийство в Ялте депутата фракции «Блока Юлии Тимошенко» Запорожского городского совета Виктора Савкина не связано с его политической деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Центр общественных связей МВД Украины в АРК.

Крымская милиция считает, что наиболее вероятными версиями убийства В.Савкина является его коммерческая деятельность - депутат был учредителем ряда крупных фирм, связанных с бизнесом на рынке зерна, либо «убийство на почве личной неприязни». «Политический мотив не усматривается», - отмечает Центр общественных связей.

По факту убийства В.Савкина прокуратурой Ялты возбуждено уголовное дело, в Крыму введен план оперативно-поисковых мероприятий «Сирена».

Как сообщал УНИАН, в субботу, 10 июня, в Ялте В.Савкин был расстрелян в упор на глазах у 13-летней дочери. БЮТ расценивает убийство В.Савкина как политическое. Также на минувшей неделе был убит еще один представитель БЮТ - депутат городского совета Нежина Григорий Потильчак. БЮТ заявил, что созданная им «следственная группа, возглавляемая народными депутатами Украины, генералами СБУ Александром СКИБИНЕЦКИМ и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ, займется расследованием убийств, не рассчитывая на деморализованные силовые структуры».