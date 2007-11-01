Угроза взрыва в Макеевке: от газа отключили 585 домов и три детсада

В Макеевке (Донецкая обл.) с целью предотвращения взрыва отключены от газоснабжения 585 многоквартирных и частных домов.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного облуправления МЧС, 31 октября около 17.30 на пульт связи оперативно-диспетчерской службы горуправления МЧС поступило сообщение о возгорании мусора на несанкционированной свалке по ул. Украинской в Горняцком районе. Прибывшие на место пожарные установили, что на открытой территории, на площади 10 кв. м тлеет мусор, часть которого оказалась в газопроводном колодце. Бойцы МЧС ликвидировали возгорание, после чего выяснилось, что огнем повреждены два резиново-тканевых компенсатора клапана сброса давления газа.

В 17.45 аварийная бригада службы горгаза начала работы по отключению подачи газа на участок газопровода диаметром 325 мм (среднее давление на газопроводе составляло 3 атм). В 18.40 подача газа была полностью приостановлена.

В результате временно без газоснабжения осталось 52 дома разной этажности, а также 533 частных дома. Кроме того, от газа были отключены три детских сада и две котельных (всего 3379 абонентов).

В настоящее время угрозы населению и окружающей среде нет. На месте происшествия проводятся работы по замене поврежденных компенсаторов.

От Главного облуправления к ликвидации аварийной ситуации привлекались три единицы техники и 10 человек личного состава.