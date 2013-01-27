Активисты снесли строительный забор в Десятинном переулке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации «Гражданская позиция», в акции протеста против незаконного строительства на месте историко-культурной достопримечательности принимали участие ее активисты, представители других политических партий и общественных организаций Киева.

«Учитывая игнорирование застройщиком требований Главного управления охраны культурного наследия КГГА о запрещении земельных работ в Десятинном переулке, мы обратились в прокуратуру города Киева с просьбой внести в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля представление о прекращении строительства в Десятинном переулке, 3-5», - отметила юрист Марина Соловьева.

По ее словам, вчера от заместителя прокурора Киева поступила информация, что Инспекция госархстройконтроля аннулировала разрешение на проведение строительных работ в Десятинном переулке.

«Таким образом, любые работы на территории земельного участка или ограждение этой территории забором является незаконным», - отметила М.Соловьева.

Чтобы убрать колючий провод и передать застройщикам документы, запрещающие проведение строительных работ, несколько активистов подошли к забору. Охрана стройплощадки начала обливать протестующих водой, а затем в ход пошли баллончики со слезоточивым газом.

После непродолжительного штурма возмущенная общественность разбила забор и ворвалась на строительную площадку. Возникло короткое столкновение с охранниками стройплощадки. Приблизительно через час почти все секции забора были демонтированы, а колючий провод, которым застройщик пообносил весь забор, срезан.

Въезды на стройплощадку опять перекрыли палатками политических партий «Гражданская позиция» и «УДАР».

Теперь в Десятинном переулке, 3-5, остались стражи порядка, охрана застройщика и активисты «Гражданской позиции», которые с 18 января круглосуточно дежурят в партийной палатке-приемной.