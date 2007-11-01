В МВД утверждают, что взяли настоящего организатора аферы «Элита-центр»
Идентификация Волконского
В Министерстве внутренних дел Украины утверждают, что в аэропорту Швейцарии был задержан настоящий организатор квартирной аферы «Элита-центр» в Киеве Александр ВОЛКОНСКИЙ, настоящая фамилия которого - ШАХОВ.
|Костянтин Стогний
Он не уточнил, когда именно был задержан этот человек, но добавил, что «после проведения идентификации можно сказать, что это именно тот ВОЛКОНСКИЙ».
По словам К.СТОГНИЯ, следствие рассчитывает с помощью задержанного узнать, на какие счета, где и когда были переведены деньги, чтобы потом вернуть их вкладчикам.
Как сообщал УНИАН, в результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в сооружении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебным следствием установлены факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.
В октябре некоторые СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали Александра ВОЛКОНСКОГО, чье имя и возраст совпадают с паспортными данными человека, объявленного в международный розыск в связи с причастностью к жилищной махинации киевской строительной компании "Элита-центр".
30 октября исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что задержанный в Санкт-Петербурге Александр ВОЛКОНСКИЙ не имеет отношения к афере компании «Элита-центр» в Киеве.