В МВД утверждают, что взяли настоящего организатора аферы «Элита-центр»

В Министерстве внутренних дел Украины утверждают, что в аэропорту Швейцарии был задержан настоящий организатор квартирной аферы «Элита-центр» в Киеве Александр ВОЛКОНСКИЙ, настоящая фамилия которого - ШАХОВ.

Об этом УНИАН сообщил начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

Он не уточнил, когда именно был задержан этот человек, но добавил, что «после проведения идентификации можно сказать, что это именно тот ВОЛКОНСКИЙ».

По словам К.СТОГНИЯ, следствие рассчитывает с помощью задержанного узнать, на какие счета, где и когда были переведены деньги, чтобы потом вернуть их вкладчикам.

Как сообщал УНИАН, в результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в сооружении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебным следствием установлены факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

В октябре некоторые СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали Александра ВОЛКОНСКОГО, чье имя и возраст совпадают с паспортными данными человека, объявленного в международный розыск в связи с причастностью к жилищной махинации киевской строительной компании "Элита-центр".

30 октября исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что задержанный в Санкт-Петербурге Александр ВОЛКОНСКИЙ не имеет отношения к афере компании «Элита-центр» в Киеве.