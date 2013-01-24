Бывшая супруга Власенко утверждает, что он не рассчитался с ней по решению суда

Об этом она сообщила в комментарии УКРИНФОРМу.

"Он с пеной у рта на пресс-конференциях кричит, что рассчитался со мной, но это чистое и неприкрытое вранье – ни я лично, ни мои дети не получили от него как отца и бывшего главы семьи ни копейки по исполнительному производству», - говорит Окунская.

Она также подчеркнула, что если Власенко не будет выплачивать детям алименты или же пускать их на отдых за границу, ее не остановит даже угроза тюремного заключения для бывшего мужа.

"Я еще раз публично предупреждаю Сергея Власенко: если он не будет выплачивать детям надлежащие алименты, если не будет пускать их на отдых за границу, куда каждый месяц рвется сам, если не пустит их жить в их собственный дом, я не остановлюсь ни перед чем, даже если в результате этого ему будет грозить тюремное заключение!», - отметила Окунская.

Комментируя запланированное выступление Власенко на сессии ПАСЕ о защите прав человека, его бывшая жена вопросила, по какому именно вопросу будет выступать адвокат, если в повестке дня несколько иные темы.

«В повестке дня на 24 января до обеда парламентарии рассмотрят ситуацию с мигрантами в восточном средиземноморье, а в 16:30 по киевскому времени будут дебаты по ситуации в Мали и Алжире. Конечно, проблемы жителей африканского континента заботят Сергея Власенко больше судьбы собственных детей. Прикрываясь ими можно даже выпросить у доверчивых коллег по фракции деньги на заграничный вояж», - сказала Окунская.

По данным СМИ, экс-супруга народного депутата Сергея Власенко Наталья Окунская подала новое исковое заявление к бывшему мужу. Она напомнила, что Власенко выплатил долг лишь по одному иску, тогда как исковых заявлений несколько, и все они проигнорированы нардепом. В очередном заявлении Окунская попросила в качестве обеспечения иска арестовать счета Власенко.