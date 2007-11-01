Стоимость коттеджей под Киевом выросла

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 22 по 28 октября выросла на 0,38% (на 6 долл.) - до 1 585 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 373 тыс. 517 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Как указывается в сообщении, в Киеве дома подешевели в пределах 0,42% (на 9 долл.) - до 2 204 доллара за 1 кв. м при средней стоимости 510 тыс. 238 долл. за домовладение.

По данным компании, увеличение стоимости коттеджей зафиксировано в Киево-Святошинском – на 18 долл., до 1 874 долл./кв. м и Бородянском районах – на 24 долл., до 1 082 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости коттеджей наблюдается в Обуховском – на 8 долл., до 1 888 долл./кв. м, Бориспольском – на 22 долл., до 1 487 долл./кв. м, Васильковском – на 1 долл., до 1 304 долл/кв. м, Вышгородском – на 19 долл., до 1 376 долл./кв. м, Броварском – на 28 долл., до 1 190 долл./кв. м, и Макаровском районах – на 16 долл., до 994 долл./кв. м.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (исключая коттеджные поселки) составляет: в Киево-Святошинском районе – 42%, Васильковском – 13%, Бориспольском – 12%, Вышгородском – 9%, Обуховском – 8%, Бородянском – 7%, Броварском – 6% и Макаровском – 3%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 15 по 21 октября снизилась на 1,64% (на 26 долл.) – до 1 579 долл. за 1 кв.м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 366 тыс. 837 долл.

Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).