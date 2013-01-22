Через мост Патона протянулась живая цепь (фото)

Об этом сообщает Gazeta.ua.

Люди начали собираться с 8 часов утра по обе стороны моста Патона, соединяющий правый и левый берега Киева. Большинство людей держат флаги Украины и другую национальную символику. Они поют украинские народные песни и скандируют "День злуки - тримаємось за руки".

День Соборности отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году. 30 декабря 2011 указом Президента Украины Виктора Януковича День Соборности на официальном уровне был отменен, зато установлен «День Соборности и Свободы Украины".