Через мост Патона протянулась живая цепь (фото)
11:40, 22 января 2013Политика
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На мосту Патона в столице несколько сотен людей отмечают День Соборности Украины.
"День злуки - тримаємось за руки" / Фото: Jarek Junko с Facebook
Об этом сообщает Gazeta.ua.
Люди начали собираться с 8 часов утра по обе стороны моста Патона, соединяющий правый и левый берега Киева. Большинство людей держат флаги Украины и другую национальную символику. Они поют украинские народные песни и скандируют "День злуки - тримаємось за руки".
День Соборности отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году. 30 декабря 2011 указом Президента Украины Виктора Януковича День Соборности на официальном уровне был отменен, зато установлен «День Соборности и Свободы Украины".
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