Возбуждено дело против врачей, у которых больная умерла без кислорода

Как сообщил УНИАН начальник Сектора связей с общественностью областного управления милиции Петр Колесник, производство открыто по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработниками). «Эта статья предусматривает лишение свободы на 3 или 5 лет. Сейчас продолжаются следственные действия», – сказал П.Колесник.

В прокуратуру города обратился мужчина с требованием привлечь к ответственности медиков, которые, по его убеждению, виновны в смерти его 26-летней сестры. В заявлении он сообщил, что 24 декабря его сестра обратилась в городскую больницу № 2, после чего была госпитализирована в терапевтическое отделение с диагнозом «вирусная пневмония». 26 декабря она была переведена в реанимационное отделение, где пробыла до 2 января, а затем опять была переведена в терапию.

«28 декабря врачи предположили, что сестру выпишут 11 января. Однако 10 января у нее резко повысилась температура. Врачи сразу не нашли оснований перевести ее в реанимацию, сделали это только на следующий день», – говорится в заявлении.

В нем также указано, что 11 января женщина для дополнительного обследования была направлена в городскую больницу № 1.

Заявитель отмечает, что его сестру из реанимации с высокой температурой повезли в другую больницу не автомобилем скорой помощи или другим оборудованным необходимой аппаратурой автомобилем, а обычным легковым авто. При этом сопровождали больную медбрат и санитарка, а не врач-реаниматолог.

«С собой они взяли кислородный баллон с маской, с помощью которого дышала моя сестра. Когда во время обследования ей опять стало плохо, ей дали маску, однако оказалось, что баллон уже пуст. Медбрат оставил сестру, несмотря на то, что она задыхалась, а сам пошел наполнять баллон», – говорится в заявлении. Женщина задохнулась, реанимировать ее не удалось.

После этого проверку начало областное управление здравоохранения.

Истец также обратился к народному депутату Алексею Кайде, который, в свою очередь, направил депутатское обращение прокурору Тернопольской области Геннадию Мовчану с просьбой провести проверку.