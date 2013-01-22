285 населенных пунктов во Львовской области - без света

Сегодня, 22 января, в Львовской области в результате сильных дождей и намерзания гололеда на проводах линий электропередачи продолжаются обрывы проводов и обесточивание населенных пунктов.

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Как сообщили УНИАН в Отделе корпоративных связей ПАО “Львовоблэнерго”, по состоянию на 16.00 обесточены 285 населенных пунктов полностью и 12 частично в Жовковском, Сокальском, Каменка-Бугском, Радеховском, Мостиском, Яворивском, Бродовском районах Львовской области.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.