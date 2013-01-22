285 населенных пунктов во Львовской области - без света
17:29, 22 января 2013Общество
1993 0
Во Львовской области в результате сильных дождей и намерзания гололеда на проводах обесточены населенные пункты.
Гололед намерзает на проводах. Фото МЧС
Сегодня, 22 января, в Львовской области в результате сильных дождей и намерзания гололеда на проводах линий электропередачи продолжаются обрывы проводов и обесточивание населенных пунктов.
По теме: В Украине объявлено штормовое предупреждение
Как сообщили УНИАН в Отделе корпоративных связей ПАО “Львовоблэнерго”, по состоянию на 16.00 обесточены 285 населенных пунктов полностью и 12 частично в Жовковском, Сокальском, Каменка-Бугском, Радеховском, Мостиском, Яворивском, Бродовском районах Львовской области.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter