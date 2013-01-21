В Донецкой области наказали 200 контролеров

В Донецкой области в 2012 году прокуратура привлекла к ответственности более 200 различных контролеров за их незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, в минувшем году органами прокуратуры Донецкой области проведено свыше 180 проверок в органах государственного контроля, местного самоуправления, разрешительных и правоохранительных органах и т.д.

По результатам проведенных проверок в отношении должностных лиц государственных органов возбуждено 14 уголовных дел (по большей части по фактам вымогательства незаконного вознаграждения за получение разрешений, преднамеренного препятствия хозяйственной деятельности). По требованию прокуроров отменено 17 решений о проведении внеплановых проверок и наложении финансовых санкций, к дисциплинарной ответственности привлечено 233 контролера.

Так, прокуратурой области проведена проверка по обращению предпринимателя из города Димитрова о незаконном применении санкций Государственной инспекцией защиты прав потребителей. Решение о наложении административно-хозяйственной санкции, как безосновательное, по протесту прокуратуры области было отменено.

Грубые нарушения действующего законодательства при назначении и проведении проверок субъектов хозяйственной деятельности выявлены в правоохранительных органах области. Ими допускаются случаи проведения проверок вне пределов предоставленной им компетенции. По требованию прокуратуры виновные правоохранители также привлечены к дисциплинарной ответственности.

Состояние работы органов прокуратуры в этом направлении в январе текущего года было рассмотрено на заседании коллегии прокуратуры области.

По словам первого заместителя прокурора Донецкой области Олега Сюсяйло, «состоянием на 1 января текущего 2013 года в Донецкой области зарегистрировано почти 250 тысяч субъектов ведения хозяйства, прекратили свою деятельность в 2012 году, в том числе по причинам значительного давления, почти 2,5 тысяч предпринимателей».

В прокуратуре констатировали, что в настоящее время в области действует 48 органов го сударственного контроля, которые уполномочены осуществлять проверки хозяйственной деятельности предпринимателей. Ими в течение прошлого года проведено свыше 120 тыс. проверок, почти 40% из которых – внеплановых.