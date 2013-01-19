В Донецке освятили водопроводную воду

Как передает корреспондент УНИАН, обряд освещения 18 января провел настоятель Свято-Игнатьевского храма протоиерей Георгий Гуляев, который освятил немного воды, набранной из крана, затем освященная вода была добавлена в общий резервуар водопровода.

По словам священнослужителя, «водопроводная вода ничем не отличается от речной, и в день Крещения вода приобретает особую силу, чтобы смыть человеческие грехи». «Воду в этот день благословляет сам Бог, и если верующие не смогут прийти на богослужение, они получат освященную воду в свой дом», - сказал Г.Гуляев.

В свою очередь директор КП «Донецкгорводоканал» Юрий Перебейнос, который был одним из инициаторов освящения водопроводной воды, подчеркнул, что ему «хочется, чтобы дончане пили не только качественную воду, но и такую, которая лечит душу и тела». «Отсюда, с Южного водопроводного узла, вода пойдет в другие водоузлы, а через них – ко всем потребителям Донецка», - добавил директор горводоканала.