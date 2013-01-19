Эксперт говорит, что недоплачивать налоги в Украине можно вполне легально

Действующий Налоговый кодекс дает возможность отечественным экспортерам вполне законно на 20% занижать стоимость своей продукции и продавать ее в страны, где налоговая нагрузка ниже, чем в Украине. Таким образом украинский госбюджет недополучит немалые средства.

Об этом ZN.UA рассказал глава налогового комитета Европейской бизнес ассоциации, партнер, руководитель налогово-юридической практики Ernst & Young Владимир Котенко.

"Существование такого размера отклонения, предусмотренного законодательством, нивелирует значение правил трансфертного ценообразования и фактически означает, что контроля за ним нет. 20-процентного отклонения абсолютно достаточно для того, чтобы вывести необходимую маржу в любую желаемую страну. Предусмотренное законопроектом (разработанное Министерством доходов и сборов, - ред.) регулирование более жесткое для тех, кто злоупотреблял нынешними крайне либеральными правилами ", - отмечает эксперт.

Напомним, что 16 января министр доходов и сборов Александр Клименко представил на заседании Кабмина законопроект о трансфертном ценообразовании, который был подготовлен налоговиками совместно с экспертами PwC. Документ был утвержден правительством.

Этот законопроект должен способствовать в борьбе с одним из самых масштабных способов минимизации налогообложения, которым из Украины из-под налогообложения выводится около 100 млрд грн. ежегодно (данные ГНСУ). Как следствие, госбюджет недополучит 20-25 млрд грн. Осуществляется это, прежде всего, через реализацию отечественной продукции по заниженным ценам связанным лицам (то есть преимущественно в рамках одной финансово-промышленной группы) в страны с более низкой налоговой нагрузкой, чем в Украине.

На бизнес возлагается новая обязанность: сообщать в Министерство доходов и сборов о сделках между связанными лицами и с резидентами зарубежных низконалоговых юрисдикций, превышает 50 миллионов гривен в год по одному контрагенту. Крупный бизнес, в дополнение к этому, будет обязан документально обосновать рыночный уровень цен в таких сделках.