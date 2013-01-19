Четверо украинцев пострадали в ДТП в Венгрии

Четверо граждан Украины получили травмы в результате ДТП на автомагистрали М7 в Венгрии.

Микроавтобус наехал на разделительное защитное ограждение трассы, сообщает венгерское информационное агентство HavariaPress. «Четверо пассажиров получили травмы в субботу, 19 января, перед обедом в результате столкновения украинского микроавтобуса с защитным ограждением на скоростной автомагистрали М7 в области Шомодь», - говорится в сообщении, передает «Тиждень.ua». Микроавтобус двигался в направлении украинской границы. Причины аварии пока неизвестны, полиция изучает обстоятельства происшествия.

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