Эколог говорит, что акула из столичного ТРЦ уже «не жилец»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, комментируя ситуацию с хищной рыбой.

“Меня волнует то, что у нее разбит нос. У таких больших рыб, животных, если разбит нос, это значит, что она получила серьезный удар. И это удар по голове. К тому же вода, в которой микроорганизмы очень быстро размножаются. У меня такое впечатление, что она вообще доживает последние дни из-за этого удара. По моему мнению, если акула, у которой голова, как у танка броня, получила подобное повреждение, то это был очень мощный удар, и поэтому она уже «не жилец», - сказал В.Борейко.

По его словам, то, что рыба легла на дно, показатель того, что акула больна.

Единственный шанс спасти хищника - перевезти ее в Тихий океан, откуда ее выловили, но этим никто заниматься не будет, убежден В.Борейко.

В то же время он отметил, что расчетов, каким по площади должен быть океанариум для аналогичной рыбы, и соответствующих законодательных норм в настоящее время в Украине нет. Хотя, по его информации, есть определенная методика расчета относительно условий содержания диких животных в неволе, но это не касается рыб.

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“Поэтому нельзя сказать, можно ли в подобных аквариумах содержать акул, если уже идет речь о здоровых животных с самого начала. Но, согласно законодательству, содержание диких животных в неволе разрешается, если эти условия отвечают биологическим и физиологичным потребностям животного. Акула — это хищник, который проплывает за сутки очень много, как и дельфины... Поэтому с точки зрения здравого смысла можно точно сказать: ни акулы, ни дельфины не могут содержаться нормально в ограниченных пространствах. Им нужно очень много плавать”, - отметил В.Борейко.

Он добавил, что возраст дельфинов в неволе сокращается в 10 раз — с 50 до 5 лет. “Можно по аналогии сказать, что с акулой будет то же в неволе”, - сказал эколог.