Акула в столичном ТРЦ вскоре умрет, если не принять меры - зоозащитники

Об этом заявила в комментарии УНИАН президент Международного общества защиты животных «SOS» Тамара Тарнавская.

Она отметила, что условия содержания акулы - «за пределами человеческого понимания». «У акулы разбит нос, повреждены плавники и хвост. Ей, чтобы развернуться, нужно сложиться вдвое, ломая позвоночник», - сказала Т.Тарнавская.

Как сообщила президент общества «SOS», она уже обратилась к международным организациям в США и странах Европы, где ей объяснили, в каких условиях должны содержаться акулы. «Ничего в Ocean Plaza не отвечает требованиям для содержания крупной акулы. Это все ложь, что они здесь нам рассказывают. Но, зная Украину, можно слона туда засунуть и они убедят, что слону там очень удобно», - сказала она.

Т.Тарнавская предположила, что если накануне акула неподвижно лежала на дне аквариума, то сегодня она плавает, потому что «ей сделали какие-то уколы, может, ей укололи наркотики».

«Акула все равно скоро умрет, если ничего не будет сделано. По словам экспертов из Балтимора, то, что мы им описываем, прогнозы вообще очень плохие для акулы», - отметила Т.Тарнавская.

Она считает, что если акула умрет, ее могут заменить на другую, а о предыдущей сказать, что она «уехала на отдых».

«Вчера были сообщения, что акула не плавает, а лежит на дне, но сейчас я вижу, что она плавает», - сообщила УНИАН координатор движения «Земляне» Виктория Светлова, которая находится возле аквариума в ТРЦ.

Она отметила, что требования зоозащитников, которые они огласили 12 января во время акции в защиту акулы: расширить пространство для акулы или же публично перевести ее в один из океанариумов Европы, не выполняются.

Кроме того, по словам В.Светловой, во время акции руководитель службы безопасности ТРЦ пообещал защитникам животных, что на 14 января будет назначена встреча руководства Ocean Plaza и работников, отвечающих за аквариум, с журналистами и общественными активистами.

«Мы оставили свои контакты, но никто на связь не выходил», - сказала В.Светлова и добавила, что зоозащитники все еще ждут установления диалога с ТРЦ.

Также В.Светлова напомнила, что активисты ожидают окончательных заключений ветеринарной службы и экологической инспекции. «У нас нет больших надежд на них, потому что условия содержания в Киевском зоопарке тоже не отвечают никаким стандартам, а наши контролирующие органы они устраивают», - сказала она.