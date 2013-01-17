Охранники убитого Деда Хасана отстреливались от киллера

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Следствием уточнены некоторые обстоятельства совершенного преступления. Так, предварительно установлено, что 16 января около 14 часов А.Усоян в сопровождении двух охранников прибыл к ресторану, расположенному на улице Поварской в городе Москве. Один из охранников открывал дверь в помещение, в то время как второй сопровождал А.Усояна, находясь позади него. Непосредственно в помещении ресторана посетителей встречали трое сотрудников заведения. При входе в ресторан прозвучал один выстрел, и охранник, открывавший дверь, незамедлительно втолкнул раненого А.Усояна в ресторан и закрыл дверь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшийся на улице охранник достал табельное оружие – пистолет «ИЖ-71», в это же время по входу и закрытым дверям ресторана нападавшими было произведено еще пять выстрелов, охранник А.Усояна произвел один ответный выстрел в предполагаемое им местонахождение киллера.

В результате стрельбы А.Усояну было причинено огнестрельное ранение в области шеи, а одной из сотрудниц ресторана пулями, прошедшими через входную дверь, - огнестрельное ранение правого бедра и огнестрельное ранение грудной клетки слева. Сотрудниками ресторана незамедлительно была вызвана «скорая помощь», однако охранники А.Усояна, оказав первую медицинскую помощь и останавливая кровотечение, не дожидаясь приезда медицинских сотрудников, самостоятельно отвезли потерпевшего в клиническую больницу им. Боткина, где он впоследствии скончался.

30-летняя сотрудница ресторана, получившая огнестрельные ранения, доставлена в Институт скорой и неотложной помощи имени Склифосовского. До настоящего времени потерпевшая находится в реанимации.

В ходе осмотра места происшествия следствием установлено место, откуда предположительно велась стрельба, – лестничная клетка между 5 и 6 этажами, где помимо 6 гильз калибра 9 мм были обнаружены складной стул и фрагмент ткани. По предварительным данным, стрельба в А.Усояна велась из АС (Автомат Специальный) «ВАЛ».

В настоящее время следователями продолжается проведение обширного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По уголовному делу создана следственная группа. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 января, в Москве киллер застрелил российского вора в законе по кличке «Деда Хасана». Он был выдворен из Украины 7 апреля 2010 года. Ему был запрещен въезд на территорию нашего государства на ближайшие пять лет. По оперативным данным, «Дед Хасан» приезжал в Украину для проведения воровской «сходки», на которой, в связи со смертью известного российского криминального авторитета по кличке «Япончик», должны были перераспределяться роли относительно влияния на криминогенную ситуацию в Украине.