СМИ: Раненная при убийстве Деда Хасана женщина потеряла 4,5 литра крови
Пострадавшая при покушении на криминального авторитета Деда Хасана женщина после операции находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
Об этом сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах столицы.
"Женщина без сознания, на аппарате ИВЛ. Ее состояние крайне тяжелое. В результате ранения она потеряла 4,5 литра крови", - сказал собеседник агентства.
Накануне врачи Института Склифосовского сделали ей операцию.
По данным пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, женщина в результате происшествия получила огнестрельное ранение груди и бедра.
Считавшийся самым влиятельным российским криминальным авторитетом Дед Хасан (Аслан Усоян) был ранен в среду днем у ресторана на Поварской улице и скончался в реанимации Боткинской больницы. Пострадавшая в результате стрельбы женщина, по разным данным, была или сотрудницей заведения или случайной прохожей.