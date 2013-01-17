СМИ: Раненная при убийстве Деда Хасана женщина потеряла 4,5 литра крови

Об этом сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах столицы.

"Женщина без сознания, на аппарате ИВЛ. Ее состояние крайне тяжелое. В результате ранения она потеряла 4,5 литра крови", - сказал собеседник агентства.

Накануне врачи Института Склифосовского сделали ей операцию.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, женщина в результате происшествия получила огнестрельное ранение груди и бедра.

Считавшийся самым влиятельным российским криминальным авторитетом Дед Хасан (Аслан Усоян) был ранен в среду днем у ресторана на Поварской улице и скончался в реанимации Боткинской больницы. Пострадавшая в результате стрельбы женщина, по разным данным, была или сотрудницей заведения или случайной прохожей.