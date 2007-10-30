Кузьмук: проблема в том, чтобы найти здорового юношу

Вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК убежден, что следует увеличить возраст призыва на срочную воинскую службу с 18 лет до 20-25 лет. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Как профессионал я убежден в том, что нам нужно принять решение призывать на срочную службу в ближайшие годы молодых людей, котором исполнилось не 18 лет, а 20-25», - сказал А.КУЗЬМУК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его убеждению, увеличение возраста призыва приведет к тому, что службу в армии будут проходить более зрелые физически и морально молодые люди.

«Однозначно утверждаю, что с 18 до 20 лет украинский парень физически не готов к армии», - отметил А.КУЗЬМУК. По его словам, уже сегодня украинская армия сталкивается с трудностями в отборе на срочную воинскую службу, поскольку уровень физической подготовки юношей очень низкий.

Сегодня, по словам А.КУЗЬМУКА, проблема заключается не в том, что кто-то не хочет служить в армии, а в том, чтобы найти здорового юношу.

При этом А.КУЗЬМУК отметил, что сегодня очень часто молодые люди имеют болезни, которые присущие мужчинам старше сорока лет. Кроме того, сказал он, физическая нагрузка на юношей после перехода на один год службы не отвечает физическим возможностям среднестатистического юноши.