Жильцы взорвавшейся харьковской многоэтажки возвращаются в свои квартиры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, сегодня, 13 января, с жильцами поврежденного шестнадцатиэтажного дома встретился городской председатель Геннадий Кернес.

Он отметил, что пока возвращаются домой жильцы квартир на всех этажах, кроме 9,10,11 этажей, которые пострадали больше всего. При этом те, кто вселяются, могут еще оставаться в гостинице, пока будут упорядочивать свои квартиры.

«Сегодня мы вернули жизнь в этот дом. Но штаб продолжает работать, поскольку еще не все жильцы заселены», - сказал Г.Кернес.

Мэр подчеркнул, что жильцы квартир, которые пострадали больше всего, вернутся домой до конца января.

Г.Кернес отметил, что в доме восстановлена лифтовая шахта, которая была сильно повреждена, установлен новый лифт, отстроены разрушенные стены, проведен необходимый ремонт в квартирах, которые были повреждены частично, отремонтирован подъезд. Во всем доме полностью поменяли коммуникации: в квартирах есть горячая и холодная вода, канализация, электроэнергия, тепло.

Мэр напомнил, что оплата за услуги ЖКХ не будет начисляться жильцам дома до 1 февраля.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 17.39 в квартире на 10-ом этаже 16-этажного жилого дома в Харькове произошел взрыв газа. Погибли двое взрослых и двое детей (2005 и 2011 г.р.). Пострадали около 10 человек. Нескольких из них с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы.

Согласно предварительным данным, взорвался газовый баллон, что вызывало пожар в 4 квартирах. Взрывом разрушены межквартирные перегородки, повреждено перекрытие между 9-м, 10-м и 11-м этажами, а также несущая конструкция внешней стены. Огнем уничтожено и повреждено имущество 4 квартир.

По данным мэра Харькова Геннадия Кернеса, правоохранительные органы задержали мужчину, который внес газовый баллон в дом по проспекту Московскому, 248-Г и оставил его на 10-ом этаже. Задержанным оказался отец погибших детей, который не проживал вместе с семьей. «Он занес 20-литровый баллон и поставил его на 10-ом этаже», - сообщил Г.Кернес.

Согласно предварительному заключению специалистов «Харьковгоргаза», взрыв в многоэтажке мог произойти из-за поврежденного баллона со сжиженным газом.