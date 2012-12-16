В Харькове прогремел взрыв в многоэтажке (дополненная)

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно из собственных источников.

Взрыв произошел на 9 или 10 этаже. На этот момент на месте события работают спасатели.

В результате взрыва в многоэтажке в Харькове погибли трое взрослых людей и годовалый ребенок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, который находится на месте события.

«Погибли трое взрослых и один ребенок», - сказал он, отметив, что это предварительная информация.

«Точнее смогут сказать медики», - сказал И.Лупандин.

Он не уточнил, взрослые погибли в результате взрыва или выпрыгнув с 10-го этажа, где по предварительным данным, в 4-комнатной квартире, собственно, и произошел взрыв.

«Когда мы прибыли, - сказал И.Лупандин, - все погибшие были уже на улице».

По его данным, годовалый ребенок умер по пути в больницу.