В Сумах студенты академии протестуют против увольнения ректора

13:52, 10 января 2013
Общество
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Сегодня, 10 января, в Сумах около трех тысяч студентов и преподавателей Украинской академии банковского дела (УАБД) Национального банка Украины устроили акцию протеста в поддержку почетного гражданина г. Сумы Анатолия Епифанова, недавно уволенного с должности ректора вуза.

Участники акции с плакатами «Мы - против реорганизации!» и «Студенты - за Епифанова!» прошли колонной по центру Сум

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции с плакатами «Мы - против реорганизации!» и «Студенты - за Епифанова!» прошли колонной по центру Сум и остановились под зданием Дома советов, в котором проходит внеочередная сессия горсовета, посвященная этому вопросу.

«Мы не будем мириться с произволом руководства НБУ, которое, освободив Анатолия Епифанова, преследует цель реорганизации академии. По имеющейся у нас информации, соответствующие документы на это уже готовятся», - сообщила проректор УАБД Алла Яровая.

По ее словам, часть студентов и преподавателей УАБД планируют принять участие в работе сессии Сумского горсовета, на которой, в частности, рассматривается вопрос дальнейших перспектив существования академии.

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