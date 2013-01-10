В Сумах студенты академии протестуют против увольнения ректора

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции с плакатами «Мы - против реорганизации!» и «Студенты - за Епифанова!» прошли колонной по центру Сум и остановились под зданием Дома советов, в котором проходит внеочередная сессия горсовета, посвященная этому вопросу.

«Мы не будем мириться с произволом руководства НБУ, которое, освободив Анатолия Епифанова, преследует цель реорганизации академии. По имеющейся у нас информации, соответствующие документы на это уже готовятся», - сообщила проректор УАБД Алла Яровая.

По ее словам, часть студентов и преподавателей УАБД планируют принять участие в работе сессии Сумского горсовета, на которой, в частности, рассматривается вопрос дальнейших перспектив существования академии.