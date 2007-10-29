Гран-при “Молодости” поедет в Израиль

Гран-при 37-го Международного киевского кинофестиваля “Молодость” получил фильм “Странствия оркестра” израильского режиссера Эрана КОЛИРИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая состоялась 28 октября во дворце “Украина”.

Статуэтку “Скифский олень” и диплом на 10 тыс. дол. израильскому режиссеру вручил председатель жюри фестиваля иранский режиссер Мохсен МАХМАЛЬБАФ. Вместе с тем специальный приз жюри получил фильм «Калифорнийская мечта» режиссера Кристиана НЕМЕСКУ из Румынии.

Приз за лучший полнометражный игровой фильм и 2 тыс. 500 дол. получил фильм Флориана ГААГА «Холтрейн» (Германия/Польша).

Приз имени Иво Монтана лучшему молодому актеру или актрисе в размере 1000 евро получила россиянка Анна БЕГУНОВА за роль в фильме «Жестокость» режиссера Марины ЛЮБАКОВОЙ.

Призом $1000 за лучший фильм программы «Панорама украинского кино 2006-2007» был награжден фильм «Свободный Саша» Вячеслава КАТЕЛЕВСКОГО.

А призом «За вклад в развитие украинского кино» от Международного благотворительного фонда «Украина 3000», председателем наблюдательного совета которого является Екатерина ЮЩЕНКО, награждена Анна ЧМИЛЬ – председатель Государственной службы кинематографии Украины.