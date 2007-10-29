Гран-при “Молодости” поедет в Израиль
В Киеве раздали награды 37-го кинофестиваля
Гран-при 37-го Международного киевского кинофестиваля “Молодость” получил фильм “Странствия оркестра” израильского режиссера Эрана КОЛИРИНА.
|Израильский режиссер Эран Колирин демонстрирует свои призы
Статуэтку “Скифский олень” и диплом на 10 тыс. дол. израильскому режиссеру вручил председатель жюри фестиваля иранский режиссер Мохсен МАХМАЛЬБАФ. Вместе с тем специальный приз жюри получил фильм «Калифорнийская мечта» режиссера Кристиана НЕМЕСКУ из Румынии.
Приз за лучший полнометражный игровой фильм и 2 тыс. 500 дол. получил фильм Флориана ГААГА «Холтрейн» (Германия/Польша).
Приз имени Иво Монтана лучшему молодому актеру или актрисе в размере 1000 евро получила россиянка Анна БЕГУНОВА за роль в фильме «Жестокость» режиссера Марины ЛЮБАКОВОЙ.
Призом $1000 за лучший фильм программы «Панорама украинского кино 2006-2007» был награжден фильм «Свободный Саша» Вячеслава КАТЕЛЕВСКОГО.
А призом «За вклад в развитие украинского кино» от Международного благотворительного фонда «Украина 3000», председателем наблюдательного совета которого является Екатерина ЮЩЕНКО, награждена Анна ЧМИЛЬ – председатель Государственной службы кинематографии Украины.