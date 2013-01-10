В Евпатории с ночи тушат пожар в детском лагере
08:24, 10 января 2013Общество
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Вчера в 23.50 в Евпатории на территории летнего детского оздоровительного центра «Смена» в двухэтажном здании жилого корпуса (1939 года постройки площадью 600 кв. м) на первом этаже возник пожар.
МЧСникам удалось локализовать пожар
В 5.30 подразделениями пожарно-спасательной службы пожар локализован на площади 400 кв. м, сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Ликвидация пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Крыму.
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