В Киеве на Андреевском спуске горел дом Булгакова

"Пожар на Андреевском спуске. Двухэтажное здание", - сказали в пресс-службе.

Дом по адресу Андреевский спуск, 38 имеет историческую ценность, поскольку в нем жил писатель Михаил Булгаков.



Как сообщает РИА Новости, Андреевский спуск является уникальной улицей в центре Киева, своеобразным музеем под открытым небом.

Здесь находятся художественные галереи и салоны, уютные рестораны и кафе, а также знаменитый музей Михаила Булгакова.