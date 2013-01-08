В Киеве на Андреевском спуске горел дом Булгакова
16:00, 08 января 2013Общество
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Пожарные во вторник потушили пожар в двухэтажном здании на Андреевском спуске - в историческом центре Киева, сообщили в пресс-службе столичного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
На Андреевском спуске находится музей Михаила Булгакова. / Фото: nemiga.info
"Пожар на Андреевском спуске. Двухэтажное здание", - сказали в пресс-службе.
Дом по адресу Андреевский спуск, 38 имеет историческую ценность, поскольку в нем жил писатель Михаил Булгаков.
Как сообщает РИА Новости, Андреевский спуск является уникальной улицей в центре Киева, своеобразным музеем под открытым небом.
Здесь находятся художественные галереи и салоны, уютные рестораны и кафе, а также знаменитый музей Михаила Булгакова.
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