В Киеве на Андреевском спуске горел дом Булгакова

16:00, 08 января 2013
Общество
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Пожарные во вторник потушили пожар в двухэтажном здании на Андреевском спуске - в историческом центре Киева, сообщили в пресс-службе столичного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Андреевском спуске находится музей Михаила Булгакова. / Фото: nemiga.info

"Пожар на Андреевском спуске. Двухэтажное здание", - сказали в пресс-службе.

Дом по адресу Андреевский спуск, 38 имеет историческую ценность, поскольку в нем жил писатель Михаил Булгаков.

Как сообщает РИА Новости, Андреевский спуск является уникальной улицей в центре Киева, своеобразным музеем под открытым небом.

Здесь находятся художественные галереи и салоны, уютные рестораны и кафе, а также знаменитый музей Михаила Булгакова.

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