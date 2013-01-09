На киевских улицах за день травмировались более 100 человек

21:26, 09 января 2013
Общество
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В результате гололеда в столице в течение 8 января травмировался 101 человек.

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Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Киевской горадминистрации.

Согласно информации, среди пострадавших было 9 детей. Из-за полученных травм в госпитализации нуждались 14 человек - 10 взрослых и 4 ребенка.

Кроме того, согласно сообщению, было зафиксировано 2 случая переохлаждения.

Украинская правда

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