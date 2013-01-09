В Донецке 19-летний водитель въехал в аптеку
16:22, 09 января 2013Общество
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Водитель, управляя автомобилем без прав, въехал в аптеку.
ДТП в Донецке
В Донецке 19-летний водитель, управляя автомобилем без прав, не справился с управлением и врезался в здание аптеки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Донецкой области, 7 января в 3.00 в Киевском районе г. Донецка на ул. Артема 19-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai» без водительского удостоверения, не выбрал безопасную скорость движения и выехал за пределы проезжей части. В результате - он врезался в здание аптеки. В ДТП три пассажира получили тяжелые травмы.
В Управлении ГАИ отметили, что во время аварии в автомобиле сработали все подушки безопасности, и виновник аварии травм не получил.
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