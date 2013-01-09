Авария маршруток в Запорожье: окровавленных людей выгружали на носилках

По свидетельству очевидцев происшествия, ДТП произошло сегодня, 9 января, около 11-30 и прибывшие на место аварии работники «скорых» на носилках выгружали из салонов окровавленных людей.

В управлении ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области УНИАН информацию о ДТП подтвердили.

«Столкнулись 2 пассажирских микроавтобуса «Volkswagen» и «БАЗ». В салонах обеих «маршруток» были пассажиры. Среди них есть пострадавшие. Сколько – пока неизвестно: на место происшествия были вызваны несколько бригад «скорой помощи», которые госпитализировали людей в разные медучреждения, поэтому достоверной информации о числе пострадавших и тяжести полученных ими травм, пока нет. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства и причины ДТП», - сообщили в управлении.