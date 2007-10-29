Погода на 30 октября - 4 ноября

В последние дни октября погода в Украине не изменится: облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой дождь завтра, 30 октября, будет только в восточной части и в Крыму.

В западных областях ночью и утром местами туман. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°; в Крыму, Приазовье и в Закарпатье ночью 6-11°, днем 14-18°.

31 октября -1 ноября облачно с прояснениями. 31 октября в Крыму и Приазовье, а днем и в западных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. 1 ноября ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории страны небольшие дожди.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла; в южной части ночью 5-10°, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

2-3 ноября без существенных осадков, лишь 2 ноября на Левобережье, а ночью 3 ноября в восточных областях небольшой дождь.

Температура существенно не изменится, только днем 3 ноября снизится до 3-9° тепла, в южной части до 7-13°.

4-8 ноября неустойчивая погода. Временами дожди (местами, кроме юга, с мокрым снегом).

Температура 4 ноября существенно не изменится, в дальнейшем постепенно снизится ночью до 0-6° мороза, на юге до 3° тепла - 3° мороза; днем в северной половине до 4° тепла - 2° мороза, на остальной территории до 3-9° тепла, в Крыму 7-12°.

Завтра в Киеве и области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 10-12°, по области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.

31 октября - 1 ноября облачно с прояснениями. 31 октября без осадков, 1 ноября небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

2-3 ноября в столице и области без существенных осадков. Температура существенно не изменится, только днем 3 ноября снизится до 4-9° тепла.