В Бердичеве задержали школьника, которого подозревают в убийстве собутыльника

Об сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.

Согласно сообщению, милиция задержала подростка в результате проведения следственных действий.

Предварительно установлено, что он вечером 4 января этого года на одной из улиц Бердичева во время ссоры после совместного употребления спиртных напитков причинил смертельные телесные повреждения 37-летнему жителю города.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренно тяжкое телесное повреждение). Расследование дела продолжается.