Покупатели квартир ищут предложение около 50 тысяч долл.

По данным портала, 22% покупателей были готовы заплатить за квартиру или дом в столице 20-40 тыс. долл., 18,1% пользователей портала - 50-70 тыс. долл.

Наиболее востребованными районами среди покупателей жилой недвижимости оказались Шевченковский и Дарницкий, а также Голосеевский район.

В декабре наибольшее количество посетителей портала (44,4%) интересовалось 2-комнатными квартирами, 38,9% - 1-комнатными квартирами, 26,2% - 3-комнатными квартирами.

При этом основная часть покупателей (30,5%) искала квартиры площадью 30-50 кв.м, 28,3% - 50-80 кв.м, 16,8% - 80-100 кв.м.

Как отмечается в отчете портала, арендаторы жилой недвижимости Киева в конце 2012 года искали квартиры для аренды стоимостью 300-500 долл. в месяц (26,3%), 200-400 долл. (23,2%), 100-300 долл.(16,8%).

Наиболее востребованными среди арендаторов были 1-комнатные квартиры - 63,9%. Двухкомнатные квартиры интересовали 29,3% посетителей, трехкомнатные - 9,5%.

Информация о спросе среди покупателей и арендаторов жилой недвижимости Киева подготовлена на основании анализа поведения посетителей портала в декабре 2012 года (390 081 посещение).