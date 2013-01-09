Станция метро "Политехнический институт" работает только на выход

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

На период ремонтных работ станция будет закрываться на вход в рабочие дни с 07 час. 50 мин. до 10 час. 30 мин. Киевский метрополитен вынужден прибегать к этой мере для вывезения пассажиров с платформы станции на поверхность двумя работающими эскалаторами из-за большого пассажиропотока в утренние часы «пик». В выходные дни режим работы станции не изменится.

Как сообщили в КП «Киевский метрополитен», на всех станциях метрополитена уже размещены объявления, а также предусмотрено оповещение пассажиров об изменениях в режиме работы станции «Политехнический институт».

КП «Киевский метрополитен» просит прощение за временные неудобства и призывает пассажиров относиться с пониманием к введенным ограничениям и соблюдать общественный порядок и правила пользования метрополитеном.