Налоговики по всей Украине развернули войну против дешевого бензина

Как сообщает ТСН, на этих АЗС торгуют бензином производства Кременчугского НПЗ, и это топливо значительно дешевле, чем аналогичный продукт, особенно импортного производства.

В частности, 4 января представители налоговой слили все топливо с АЗС сети АNP в Житомире. При этом без свидетелей были сорваны все пломбы и выкачан бензин с октановым числом 92 и 95. Куда вывезли топливо - неизвестно. Эту акцию исполнители объяснили претензиями Союза защиты прав потребителей, к которому якобы обратился недовольный качеством купленного 29 декабря бензина клиент. Заправка же не функционирует еще с 21 декабря, когда у налоговиков вдруг возникли претензии к ANP относительно качества горючего. Поэтому все претензии по продаже топлива 29 декабря на АЗС считают абсурдными.

С 29 декабря не работает заправка сети АNP в Черновцах. Накануне там выкачивали бензин А-95 и А-92 из резервуаров. Представитель АЗС назвал действия исполнительной службы незаконными, поскольку экспертиза качества топлива была проведена налоговой с многочисленными нарушениями. Неизвестно даже, кто именно проводил указанную экспертизу и имела ли она место в действительности.

В Харькове до поздней ночи выкачивали топливо трех видов также с заправки сети АNP. На АЗС представители налоговой пришли с текстом решения суда, которым обязывалось арестовали 50 тонн бензина. В продаже оставили только дизтопливо. Работникам заправки налоговики продемонстрировали документы, в которых говорится о наличии в бензине вредных примесей. Также продавцам вменяли в вину отсутствие надлежащих сертификатов качества топлива.

Ранее подобные проблемы постигли заправки "Авиас", "Укрнафта" и АNP на Винниччине. Там произвол налоговиков еще в конце декабря парализовал работу нефтебазы, с которой развозят бензин и ДТ по АЗС региона. Даже проведение нескольких экспертиз с подтверждением качества топлива не убедило налоговиков в том, что работу нефтебазы можно разблокировать. Из-за таких действий под угрозой бензинового дефицита оказались сразу несколько районов Винницкой и соседней Житомирской областей.

Налоговики отмечают, что заботятся о качестве горючего. Однако почему этим вопросом занимается именно налоговая милиция - остается непонятным. Так же, как и упрямство представителей этого учреждения в попытке заблокировать работу АЗС даже несмотря на отсутствие должным образом оформленных документов. Аналитики рынка утверждают, что на самом деле налоговая сознательно пренебрегает экспертными заключениями и наносит удар единственному действующему отечественному нефтеперерабатывающему заводу - Кременчугскому НПЗ. Объясняется это стремлением конкурентов руками налоговиков уничтожить влиятельных участников рынка, которые предлагают потребителям топливо по более низкой, чем средняя, цене.

По состоянию на 4 января на заправках основных сетей Украины были зафиксированы следующие цены:

"Авиас", АNP и "Укрнафта" А-80 - 10,30 грн; А-92 - 10,60 грн; А-95 - 10,90 грн; ДП - 9,80 грн.

WOG и ОККО А-80 - 10,69 грн; А-92 - 10,99 грн; А-95 - 11,29 грн; ДП - 10,39 грн.

"Лукойл" А-80 - 10,50 грн; А-92 - 10,80 грн; А-95 - 11,10 грн; ДП - 10,20 грн.

ТНК-ВР А-80 - 10,35 грн; А-92 - 7,9 грн; А-95 - 11,09 грн; ДП - 10,10 грн.

Shell А-92 - 11,02 грн; А-95 - 11,32 грн; ДП - 10,37 грн.