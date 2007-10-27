Два уровня высшего образования: магистр должен думать, а бакалавр - исполнять

В России вступил в силу закон о введении двухуровневой системы высшего образования. Президент страны Владимир Путин подписал 26 октября с.г. федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)".

Закон предусматривает переход на два уровня высшего образования в РФ: бакалавриат - первый уровень, магистратура либо специалитет (подготовка специалистов) - второй уровень. Эти уровни подразумевают отдельные государственные образовательные стандарты и самостоятельную итоговую аттестацию. Лицензирование, аттестацию и госаккредитацию вузов по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов также предлагается проводить раздельно.

Нормативный срок обучения в бакалавриате составит от 3 до 4 лет в зависимости от направления, в магистратуре на базе бакалавриата - 2 года, а по программам подготовки специалистов - не менее 5 лет.

Разработчики закона предполагают, что первый уровень (бакалавриат) подготовит студента к работе, предусматривающей исполнительские функции в производственной или социально-экономической сфере (линейные менеджеры, специалисты по продажам, администраторы и т.п.). Подготовка на первом уровне будет проходить по небольшому числу базовых направлений, а углубленная специализация будет происходить в магистратуре или специалитете. При этом в магистратуре будут готовить лиц, ориентированных на деятельность, требующую аналитических и проектных навыков, а также на научно-исследовательскую деятельность. Подготовка специалистов предусматривает самостоятельную производственную или социально-экономическую деятельность, связанную с анализом, проектированием и организацией работ в своей профильной сфере.

При этом в ряде областей будет сохранена пяти- и шестилетняя система обучения. В частности, речь пойдет о специалистах в области здравоохранения и госбезопасности. На первоначальном этапе обучение будет построено по системе "4+2" или 5 лет. В дальнейшем возможен переход на 3-летний бакалавриат. Однако это должно быть сопряжено с увеличением сроков обучения в общеобразовательных школах.

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