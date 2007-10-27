В Быковне перезахоронили почти две тысячи жертв политрепрессий

Почти две тысячи жертв политических репрессий 1937 – 1941 ггодов были перезахоронены сегодня в историко-мемориальном заповеднике “Быковня” под Киевом.

Как сообщает “5 канал”, в целом в Быковне во время массовых расстрелов погибли от 30 до 100 тысяч человек. Церемонии перезахоронения происходят с 1971 года, но в этом году в ней впервые приняли участие военные, ведь среди жертв было много офицеров.

Сегодня перезахоронили также останки польских воинов, которые тоже были расстреляны в Быковне. Поляков и украинцев хоронили рядом, хотя ранее польская сторона настаивала на том, чтобы похоронить их в отдельной могиле.