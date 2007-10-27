В ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время - стрелки часов будут переведены на час назад.

Системой перехода на летнее время весной сегодня пользуется более 110 стран мира. Впервые часовая стрелка была переведена в Великобритании в 1908 году, после чего многие страны последовали ее примеру.

Переход на зимнее время провоцирует стресс и обострение болезней. Это связано с тем, что перевод стрелок часов задевает определенные физиологичные процессы в нашем организме. Перевод стрелок не является причиной этих заболеваний, но обусловленный им стресс дает толчок к обострению болезней.

Период адаптации к новому времени может затянуться до 10-14 дней. Подробнее мнение врача смотрите здесь.