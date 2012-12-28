Янукович сказал правительству найти деньги для больных туберкулезом и СПИДом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

По словам Ю.Павленко, в указе содержится поручение Кабмину относительно обеспечения доступной медицинской помощью больных, в частности, ставится задача подготовить по итогам первого квартала 2013 года изменения в государственный бюджет с тем, чтобы предусмотреть расходы на финансирование мероприятий по профилактике и противодействию этим заболеваниям. Также Президент отмечает необходимость своевременных закупок необходимых лекарств.

Как сообщает официальный сайт Президента, в соответствующем поручении глава государства обязал премьер-министра Николая Азарова усовершенствовать механизм использования средств благотворительных и международных организаций, которые направляются на закупку и поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения для диагностики и лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции/СПИДа и вирусных гепатитов.

Кроме того, Президент поручил подготовить при участии представителей общественных организаций, в том числе международных, и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроект об Общегосударственной программе обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2014-2018 годы.

Министерству здравоохранения Украины В.Янукович поручил внести с учетом международного опыта предложения по совершенствованию системы государственного управления в сфере профилактики и противодействия заболеванию туберкулезом, ВИЧ-инфекцией/СПИДом и вирусными гепатитами.

Также Президент поручил принять меры для недопущения прерывания процесса лечения больных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией/СПИДом и вирусными гепатитами, в первую очередь из-за несвоевременности осуществления закупок и/или поставок соответствующих лекарственных средств, проработать вопрос о создании запаса таких лекарственных средств в заведениях здравоохранения.

Кроме того, Президент поручил разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения по совершенствованию порядка проведения оценки результатов деятельности Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, предусмотрев введение показателей оценки эффективности региональных мероприятий по профилактике и противодействию заболеванию туберкулезом, ВТЧ-инфекцией/СПИДом и вирусными гепатитами.