Налоговики рассказали СМИ, когда ждать проверок

Государственная налоговая служба Украины, которая вольется в новосозданное министерство доходов и сборов, утвердила план проверок средств массовой информации на 1 квартал 2013 года, в который вошли 9 средств массовой информации, в частности, газета «Галицкие контракты» и телеканал НТН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

План-график проверок был опубликован заблаговременно в связи со значительной политической подоплекой вопроса. Кроме того, в план-график, согласно сообщению пресс-службы ГНСУ, вошли только те СМИ, которые как субъекты хозяйственной деятельности имеют риски уклонения от уплаты налогов.

В частности, это – газета «Галицкие контракты» (Львов), ТРК «Люкс» (Львов), компания «ИМР» (Киев), компания «Вижн медиа» (Киев), компания «Гравис-кино» (Киев), компания «Укрполиграфмедиа» (Киев), компания «Телестудия «Служба информации» - телеканал НТН (Киев), компания «Интертрансгруп» (Киев), телекомпания «Тет».

В Госналогслужбе также напомнили, что в связи с проведением избирательной кампании в Украине средства массовой информации не проверялись со ІІ квартала текущего года.

Как сообщал УНИАН, весной 2012 года председатель ГНС Украины Александр Клименко отменил планы–графики проверок СМИ, а 25 июня объявил полный мораторий на проверки СМИ с целью обеспечения беспрепятственной работы медиа в период проведения избирательной кампании в Верховную Раду.