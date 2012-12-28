Милиция говорит, что погибший в Черновцах не был террористом, а подорвался случайно

Взрыв гранаты 27 декабря в одном из корпусов Буковинского государственного медицинского университета в Черновцах не был терактом - мужчина подорвался случайно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 28 декабря, на совместной с прокурором Буковины Петром Ковалем пресс-конференции заявил начальник УМВД Украины в Черновицкой области, полковник милиции Александр Демидов.

«Установлена личность погибшего от взрыва гранаты в Черновцах – это бывший председатель одного из садовых товариществ в Черновцах. По месту жительства и по месту работы мы провели тщательный обыск – оружия и гранат не нашли. Поэтому утверждаю, что это не был террористический акт, а случайная смерть», - заявил он.

Начальник УМВД Украины в Черновицкой области назвал все остальные версии трагедии, кроме официально обнародованной, «баснями и слухами».

В частности, он отверг слух, что погибший в действительности собирался свести личные счеты с нынешним секретарем Черновицкого городского совета Виталием Михайлишиным, который в настоящее время исполняет обязанности городского головы Черновцов и проживает в доме, расположенного рядом с местом трагедии.

А.Демидов также сообщил, что накануне взрыва в милицию поступило заявление об угрозах от преподавателя Буковинского государственного медицинского университета, где и произошел взрыв. По поводу этого заявления экс-председателя садового товарищества «пригласили на беседу 27 декабря на 14.00 в райотдел милиции, но за два часа до этого мужчина пошел в университет к своему оппоненту, где случайно смертельно травмировался от гранаты», - сказал А.Демидов.

Он также сообщил, что милиция не успела оперативно среагировать на жалобу преподавателя, поскольку таких заявлений тысячи, но большинство угроз - только слова.

«Таких заявлений у нас зарегистрировано больше шести тысяч, - сказал начальник УМВД Украины в Черновицкой области, - понятно, что на все среагировать нет возможности. Тем более, что только по девяти из них возбудили уголовные дела».

По словам милиции, погибший мужчина хотел незаконно вывести земельный участок из садоводческого фонда и перевести в жилищный. С этим вопросом его направили к преподавателю медицинского университета, поскольку тот на добровольных началах является новым председателем садового товарищества. Однако преподаватель объяснил, что это в его полномочия как председатели товарищества не входит, поскольку для вывода участка необходимо решение сессии городского совета. Вероятно, именно это и стало причиной радикального продолжения конфликта.

По словам прокурора Черновицкой области П.Коваля, несмотря на опровержение Госпогранслужбы, «погибший-таки когда-то служил в пограничных войсках».

В милиции предполагают, что бывший военный не хотел приводить гранату в действие, а только напугать преподавателя. Откуда мужчина взял гранату - пока тайна следствия.

Он также сказал, что неприязненные отношения между двумя мужчинами в целом продолжались около десяти лет. «Сейчас проверяется и деятельность преподавателя в качестве председателя садового товарищества. Опросили ряд свидетелей, которые также являются членами данного товарищества», - сказал он.

Как выяснило следствие, погибший пронес в заведение взрывное устройство за поясом. ”Об этом свидетельствуют травмы живота. Вследствие взрыва погибшему вырвало грудную клетку и разорвало брюшную полость. Также взрывом оторвало часть левой руки”, - сообщили стражи порядка.

По словам прокурора области, у погибшего осталась 59-летняя жена и 28-летняя дочь. Ему было 69 лет, а не 62, как ранее сообщали СМИ.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря около 12.00 в милицию поступило сообщение, что в одном из корпусов Буковинского государственного медицинского университета в Черновцах произошел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, установлено, что в помещении корпуса БГМУ был обнаружен труп 62-летнего черновчанина. По предварительной версии, между погибшим и работником этого заведения существовали неприязненные отношения по поводу выделения земельного участка в садовом товариществе. Как установлено в ходе проверки, взрывным устройством, вероятно, была боевая граната, которая сдетонировала и стала причиной гибели мужчины. От взрыва также пострадали студент и преподаватель медуниверситета, которые проходили рядом.

Местные СМИ сообщали, что погибший, по предварительным данным, бывший пограничник. Однако пресс-служба Государственной пограничной службы Украины заявила, что человек, совершивший взрыв в одном из корпусов Буковинского госмедуниверситета в Черновцах, никакого отношения к пограничному ведомству не имел.