Суд принуждает Тернопольщину к признанию языкового закона

Апелляционный суд подтвердил незаконность решения Тернопольского облсовета, которым было отменено действие закона об основах государственной языковой политики на территории области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, 25 декабря 2012 года Львовский апелляционный административный суд оставил постановление Тернопольского окружного административного суда без изменений, а жалобу Тернопольского областного совета – без удовлетворения.

Постановление суда вступает в силу с момента его вынесения.

Как сообщал УНИАН, 16 августа Тернопольский облсовет обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой признать неконституционным Закон «Об основах государственной языковой политики». В обращении в суд депутаты отмечали, что законопроект был принят с нарушениями Основного Закона и Закона о Регламенте Верховной Рады.

Также депутаты облсовета признали закон об основах языковой политики не имеющим никаких правовых последствий на территории Тернопольской области.

В сентябре прокуратура опротестовала решение Тернопольского облсовета в части признания Закона «Об основах государственной языковой политики» не имеющим никаких юридических последствий на территории области. Однако облсовет не удовлетворил протест прокурора.

18 октября Тернопольский окружной админсуд удовлетворил иск прокурора и отменил п. 2 решения облсовета относительно действия языкового закона на территории Тернопольской области.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада приняла Закон «Об основах государственной языковой политики», который вызвал волну протестов по всей Украине. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей. 10 августа закон вступил в силу.

Ряд городских и областных советов приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.