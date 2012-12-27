Соглашения по экспорту кукурузы в Китай могут быть подписаны уже сегодня

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

По его словам, украинская делегация во главе с министром аграрной политики и продовольствия Николаем Присяжнюком как раз находится в Китае.

"Лучше будет, если прокомментирует министр, потому что министр как раз в Китае. Возможно, экспортное соглашение будет подписано уже сегодня-завтра" - сообщил И.Бисюк.

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Напомним, по информации Минагропрода, Украина получила квоту на экспорт кукурузы в Китай в текущем маркетинговом году в объеме 2 млн тонн.

В ноябре Украина завершила согласование фитосанитарных требований относительно поставок кукурузы в Китай.

Как сообщал министр Н.Присяжнюк, на прошлой неделе 3-4 украинских компании уже вели переговоры в Китае по поводу заключения экспортных контрактов.

По информации китайского информационного агентства «Синьхуа», в начале декабря один из крупнейших агрохолдингов в Украине Ukrlandfarming подписал меморандум о сотрудничестве по поставкам кукурузы с крупнейшим китайским производителем продуктов питания China Oil & Foodstuffs Co. Агрохолдинг планировал поставлять в Китай на протяжении 2012-2013 годов от 500 до 700 тыс. тонн кукурузы.

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Как сообщал «Синьхуа», по итогам 2012 года объем импорта кукурузы в Китай составит около 5 млн тонн.