Украина за 11 месяцев сократила импорт газа почти на треть

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, по данным Минэнергоугля, в ноябре импорт газа уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем текущего года до 2,617 млрд куб. м с 3,17 млрд куб. м.

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Как сообщал УНИАН, 17 ноября министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что Украина в текущем году сократит поставки российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Ранее заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие ”бери или плати”, которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.