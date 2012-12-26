Украина повышает цену транзита нефти для России

Об этом сообщает пресс-служба российской компании «Транснефть».

Согласно сообщению, транзит осуществляется из РФ через Украину в направлении Словакии и Венгрии.

Справка УНИАН. Нефтегазовый сектор Украины в 2012 году повысил тарифы на транзит российской нефти на 8,5% - до 7,7 евро за тонну.

Согласно данным Госстата Украины, трубопроводная транспортировка энергоносителей за 6 месяцев т.г. показала ощутимый совокупный ценовой рост - на 17,1%. При этом подорожание коснулось как газа, так и сырой нефти.

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-октябре 2012 года сократился до 11,971 млн тонн, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

В конце октября 2012 года тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявлял, что Украине, несмотря на возможности нефтетранспортной системы, не удается увеличить транзит нефти в текущем году.

Ю.Бойко отмечал, что Украина хотела бы больше транспортировать нефти, но в связи со строительством Балтийской трубопроводной системы-2, не удается увеличить транспортировку.

Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.