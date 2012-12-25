Руководитель воинской части заставлял подчиненных работать на свою семью

Согласно сообщению, к ответственности привлечено военного командира одной из частей 8 армейского корпуса, который приказывал военнослужащим выполнять строительные работы на земле отца командира.

"Так, по протоколу Житомирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере судом привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.172-2 КУоАП заместителя командира одной из воинских частей, по приказу которого подчиненные военнослужащие в служебное время бесплатно выполняли строительные работы на земельном участке его отца", - уточняет ведомство.

В сообщении также указывается, что в целом в Житомирской области в этом году прокуратурами по надзору за соблюдением законов в военной сфере принято ряд организационно-практических мер по противодействию коррупции в военных формированиях.

Как следствие, в области в этом году спецпрокурорами в суд направлено 91 протокол о совершении коррупционных правонарушений. Судами рассмотрено 96 (с учетом прошлогодних) таких протоколов, по которым 91 правонарушителя признано виновными и привлечено к административной ответственности. Из них 27 - старших офицеров, среди которых 12 командиров воинских частей и их заместителей.