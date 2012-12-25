Экономист: для меня назначение Арбузова - это сигнал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола в Киеве.

По словам О.Устенко, “эти сложности и вызовы, которые будут в 2013-2014 годах, должны быть решены с минимальными потерями, поскольку дальше маячат новые выборы, а это значит, что слишком непопулярные действия осуществлять крайне тяжело”.

Как считает эксперт, правительство должно будет принимать крайне непопулярные решения, но “в то же время это может стимулировать его к принятию нестандартных решений”.

“Я не исключил бы возможности вынесения вопроса о приватизации НАК “Нафтогаз” - сбрасывание его со счетов государства, поскольку так легче выжить, ведь не надо будет финансировать из бюджета данную компанию, и с другой стороны - решаешь вопросы с тарифами через Антимонопольный комитет и снимаешь с себя ответственность, что там есть какие-то сложности и проблемы”, - подчеркнул О.Устенко.

Он также не исключил возможности при первом пересмотре Государственного бюджета на 2013 год “серьезного изменения в подходах к затратной части бюджета, например, по резкому уменьшению субсидий по всем статьям, которые есть в бюджете, и попытки переформатировать их через так называемое рефинансирование центробанка”.

О.Устенко пояснил: “Почему это вероятно? Для меня сигнал - назначение Арбузова первым вице-премьером, сохранение Колобова на посту министра финансов, усиление так называемой монетарной составляющей правительства”.