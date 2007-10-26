Балога: Президент своим указом провел демилитаризацию госучреждений

Указ Президента Украины о сокращении должностей в государственных органах и гражданских учреждениях, которые замещаются военнослужащими, направлен на широкую демилитаризацию государственной службы. Так руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА прокомментировал решение главы государства больше чем вдвое уменьшить присутствие военных, сотрудников специальных служб во властных и управленческих структурах, сообщает официальный сайт главы государства. В.БАЛОГА назвал подписание Указа решительным шагом в направлении достижения большей прозрачности в деятельности силовых ведомств, более эффективного подчинения их задачам национальной безопасности и обороны, обеспечения общественного контроля над армией и спецслужбами.

Как сообщил В.БАЛОГА, появлению Указа предшествовала кропотливая ревизия должностей, на которых работали люди в погонах. С сегодняшнего дня приостановлена практика направления военнослужащих в гражданские учреждения и организации. В частности, ни один военный не будет работать на должностях в Секретариате Президента Украины, Секретариате Кабинета Министров, Аппарате Верховной Рады. Отменены 33 президентских Указа, которые регламентировали такие направления. «Только в аппарате Совета национальной безопасности и обороны портупеи сняты с 31 должности. Даже в президентской приемной будут работать только гражданские люди», – отметил руководитель Секретариата Президента.

В то же время В.БАЛОГА разъяснил, что в отдельных случаях из соображений обеспечения интересов государства в сферах обороны и безопасности военные и дальше будут работать в ряде организаций. Среди них – представительство Украины в Евросоюзе и НАТО, компания «Энергоатом», Национальное космическое агентство, Чернобыльская АЭС. «Это вызвано, среди прочего, необходимостью оперативного координирования в рамках международного сотрудничества по актуальным вопросам межгосударственных отношений, реализации приоритетных проектов в военной и оборонной отраслях с участием Украины», - подчеркнул он.