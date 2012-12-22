52 украинских артиста подали заявки на Евровидение-2013 (список)

Об этом сообщает пресс-служба Первого Национального телеканала.

В частности, в национальном отборе будут участвовать и посоревнуются за право представлять Украину на конкурсе в мае 2013 года:

1. Татьяна Ширко

2. Юлия Куница

3. Группа "STAR Angels"

4. Дуэт "Любимый, Любимая"

5. GODO

6. Джоя

7. Илона Шульга

8. Максим Новицкий

9. Евгений Белозеров

10. Ана Стесия

11. Ангелия

12. Эдуард Романюта

13. Группа "Дилайс"

14. Лена Корнеева

15. Алина Гроссу

16. Дуэт "Emotion"

17. Галина Безрук

18. Группа "Patrix"

19. Людмила Ясинская

20. Даша Медовая

21. Ульяна Рудокова и Митя and Пряники

22. Юлия Степанец – группа "Six o’clock"

23. Таня Брянцева

24. Мариетта

25. Ансамбль "Джерело"

26. Ансамбль "Гвоздівчанка"

27. Ансамбль "Живемо"

28. Автандил Бажиашвилли

29. Дима Скалозубов

30. Группа "Napoli"

31. Viktoriya

32. Группа "Тринити"

33. Яков Смирнов

34. Диана Мирошниченко

35. Инеш

36. Артем Кондратюк

37. LaFesta music project

38. ALEX PAVLIK

39. Дмитрий Яремчук

40. Группа "Ice&Blaze"

41. Наталия Мирная

42. Группа "Nravitsa band"

43. Группа "The МАГМА"

44. Группа "West"

45. YAROSLOVE

46. Группа "ДиОфильмы"

47. Матвей Вермиенко

48. Игорь Татаренко

49. Венера

50. Мария Яремчук

51. Злата Огневич

52. Оксана Пекун

В то же время, в пресс-службе отмечают, что ежеминутно список желающих участвовать в конкурсе, может дополниться новыми участниками.

Как сообщал УНИАН, Первый Национальный телеканал в воскресенье, 23 декабря, в прямом эфире будет транслировать финал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение – 2013".