Численность украинского Союза журналистов превысила 20 тысяч

Такие данные были обнародованы в ходе заседания Правления НСЖУ, которое прошло в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Союза.

«Наш Союз является крупнейшей общественной медиа-организацией Украины», - отметил председатель НСЖУ Олег Наливайко.

По его словам, в этом году, несмотря на значительное усиление требований при вступлении, членские билеты получили 1 тыс. 368 журналистов.

«Мы отмечаем, что среди них много молодых людей, которые работают в Интернет-СМИ, негосударственных изданиях и телерадиоорганизациях. Традиционно самые многочисленные наши организации в государственных и коммунальных СМИ», - сказал О.Наливайко.

Также Правление НСЖУ на заседании утвердило приоритеты деятельности Союза в 2013 году. В частности, планируется активно развивать учебный сервис для всех категорий работников медиа, предоставлять юридические консультации, организовывать различные конкурсы и фестивали.

НСЖУ намерен завершить подготовку и согласование проекта «Национальная пресс-карта». Одним из своих приоритетов Союз определил работу с ветеранами журналистики. В частности, объем материальной помощи ветеранам будет увеличен в пять раз, также запланировано создание Совета ветеранов НСЖУ.

Правление НСЖУ обратилось к правительству Украины с предложением признать специальность «журналистика» творческой специальностью в системе образования по аналогии с учебной сферой в области культуры и искусства. Это позволит вносить в учебные планы университетов мастер-классы журналистов-практиков, отметили в пресс-службе.