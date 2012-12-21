Железной дороге "конец света" не страшен

Как сообщили УНИАН в ведомстве, «если же все-таки в результате природных катаклизмов или аварий в электрических сетях произойдет нарушение электроснабжения, железнодорожный транспорт продолжит работать».

Системы обеспечения безопасности движения поездов и связи имеют резервные автономные источники питания. Данные источники питания рассчитаны на то, чтобы обеспечивать работу указанных устройств не менее 8 часов.

При потере электроснабжения участка железной дороги в течение значительного периода от независимых источников питания будет обеспечиваться электроснабжение основных систем управления движением поездов, сигнализации, централизации и блокировки, связи, что позволит перевести на автономную (тепловозную) тягу движение поездов и вывести железнодорожные поезда с обесточенных зон, а затем, совместно с энергоснабжающими компаниями, в зависимости от ситуации принять решение о дальнейшей организации работ по ликвидации последствий аварий и восстановлению движения поездов.

«В случае энергетического коллапса первоочередная задача, которая будет стоять перед работниками железнодорожного транспорта, - вывести все поезда с электротягой (в первую очередь пассажирские и пригородные) из обесточенных зон в места, где будут созданы надлежащие условия для пассажиров. Дальше - восстановление движения поездов на автономной тяге, то есть с помощью тепловозов и дизель-поездов», - сообщили в «Укрзализныце».

При этом железнодорожники отмечают, что железнодорожная контактная сеть не имеет резервного питания, а система обеспечения безопасности движения поездов и связи - имеет. Электроприемники технологических нагрузок (устройства, отключение которых приводит к нарушению технологии работы предприятий железнодорожного транспорта, центральных постов диспетчерской централизации, дорожных и региональных центров управления движением поездов, постов электрической централизации, узлов связи, радиорелейных станций, радиоцентров, серверных залов вычислительной техники и компьютеров компьютерных автоматизированных систем управления) относятся к особой группе I категории надежности электроснабжения и имеют третий дополнительный источник электропитания от независимых дизель-генераторных агрегатов, аккумуляторных батарей и других. Данные источники питания рассчитаны на то, чтобы обеспечивать работу указанных устройств в течение не менее 8 часов.

Кроме этого ежегодно в процессе подготовки к работе в зимний период осуществляются дополнительное обучение работников железнодорожного транспорта, аварийные тренировки оперативных работников электроэнергетической отрасли, проверка схем профилактического подогрева проводов и механических средств борьбы с отложением льда. Проверяются средства связи и взаимодействие энергодиспетчерского аппарата железных дорог с энергодиспетчерским аппаратом электропередающих организаций, энергосистем и НЭК «Укрэнерго». Разработаны и утверждены порядки действий персонала в тех или иных аварийных ситуациях, схемы послеаварийного питания при отключении отдельных или группы тяговых подстанций и другие. Созданы постоянно действующие оперативные штабы для организации работ при наступлении сложных метеоусловий и при возникновении аварийных ситуаций.