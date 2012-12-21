Шевченковская РГА Киева рекомендует 21 декабря отменить занятия в школах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

"Администрацией района рекомендовано проводить занятия в детских заведениях и общеобразовательных школах 20 декабря только до обеда, а 21 декабря отменить вообще. Граждане, которые находятся на стационарном лечении в медицинских заведениях, будут переведены в другие медучреждения города", - говорится в сообщении.

Главное территориальное управление МЧС в Киеве перевело на усиленный вариант несения службы 6 государственных пожарно-спасательных частей. МЧС подготовило военные палатки, автономные тепловые пушки и создало резерв личного состава для предоставления помощи гражданам в случае необходимости.

Как сообщал УНИАН, аварийная ситуация на теплотрассе была выявлена во время мониторинга состояния тепловых сетей, которое проводилось накануне ожидаемого резкого похолодания воздуха и в связи с необходимостью повысить температуру теплоносителя.

"С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций решено провести соответствующие работы по выявлению возможных повреждений тепловых сетей. Сейчас создан специальный штаб, который будет организовывать взаимодействие всех потребителей теплоснабжения и «Киевэнерго» в период проведения ремонтных работ", – сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Владимир Баженов.

На время ликвидации повреждения теплоснабжение будет временно прекращено у 499 потребителей, среди которых 267 жилых домов, 6 лечебных заведений, 6 детсадов, 8 школ и 212 ведомственных домов.

В частности, указанные потребители расположены на улицах Артема, Воровского, Гоголевской, Дмитровской, Коцюбинского, Некрасовской, Кудрявской, Обсерваторной, Тургеневской, Олеся Гончара, Рейтарской, Богдана Хмельницкого, Ярославовом Валу, Большой Житомирской, Сретенской, Павловской, Полтавской, Златоустовской, Львовской площади, Вознесенском и Кудрявском спусках, на бульваре Шевченко, в переулках Нестеровском, Кияновском, Белинского, Бехтеревском и Чеховском, на проспекте Победы.